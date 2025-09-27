Ministerio de Defensa priorizará cuatro municipios del Nordeste para iniciar un desminado

Medellín

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, realizó un consejo de seguridad en el nordeste de Antioquia, exactamente en Amalfi, donde analizó la situación de seguridad en la subregión que ha generado zozobra entre la población por explosivos dejados en las áreas urbanas y amenazas de otros.

El jefe de la cartera destacó la reducción de algunos delitos como los combates, desplazamientos forzados y homicidios. Además, sí reconoció una gran preocupación actual y son los campos minados, especialmente en la ruralidad, que han generado la muerte y heridas a varios civiles, además de la fuerza pública. Todas instaladas por las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo. Por ello anunció una priorización en cuatro municipios.

“Pero hay cuatro en los cuales avanzaremos de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia, de la mano de la Fuerza Pública, recuperemos la seguridad y podamos avanzar fuertemente en desminar esa hermosa región”, dijo el ministro Sánchez.

El alto funcionario manifestó que existe otra preocupación en la subregión del nordeste y esta está relacionada con el incremento de la extorsión en un 7% y está directamente relacionada con la minería ilegal.

Otras cifras

El homicidio disminuyó en un 14%, las masacres en un 100%, el secuestro en un 67% y el desplazamiento forzado en un 76%.