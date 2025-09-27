Más de 120 personas serán guardianes del espacio público y del ordenamiento urbano en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, puso en marcha el Diplomado en Gestión y Control Territorial “Formando Defensores Urbanos”, una apuesta por fortalecer el liderazgo ciudadano y garantizar que el desarrollo de la ciudad se dé bajo principios de legalidad, participación y orden.

La iniciativa, dirigida a líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos, busca convertirlos en multiplicadores de conocimiento y acción en materia urbanística dentro de sus comunidades.

El programa académico, que se viene desarrollando del 22 de septiembre al 30 de octubre, está conformado por seis módulos que abordan temas clave como vigilancia ciudadana, estrategias de defensa urbana, acción comunitaria y procesos de legalización urbanística.

Todo con el respaldo académico de la Universidad de Cartagena, encargada de orientar las clases bajo los contenidos formativos diseñados por la Dirección de Control Urbano.

“Cartagena cuenta con líderes y ciudadanos con un enorme potencial y gran compromiso con la ciudad. Nuestro propósito es darles herramientas para que esa capacidad se traduzca en acciones efectivas que protejan el ordenamiento territorial”, afirmó Emilio Molina, director de Control Urbano.

El gran objetivo es consolidar una red de Defensores Urbanos en Cartagena, ciudadanos activos que acompañen, vigilen y promuevan el desarrollo ordenado de la ciudad.

Con este diplomado, la Dirección de Control Urbano acerca la gestión pública a la gente, promoviendo una cultura ciudadana que protege el espacio público, garantiza el interés general y eleva la calidad de vida de todos los cartageneros.