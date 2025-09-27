Gobierno al Barrio del PES Pedro Romero llegó hasta Altos de Nuevo Bosque

La estrategia Gobierno al Barrio, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, desarrolló una exitosa jornada en Altos de Nuevo Bosque y congregó a cientos de familias de Bosquecito, Manzanares y El Barranco, quienes aprovecharon una jornada integral cargada de servicios, atención institucional y actividades para todas las edades.

En total, se registraron 1.126 atenciones, reflejo de la alta participación y del impacto positivo que tiene acercar la oferta distrital a las comunidades. Los asistentes pudieron realizar actualizaciones del Sisbén, inscripciones a Renta Ciudadana, recargas de la tarjeta Transcaribe, afiliaciones en salud, y acceder a servicios de odontología, optometría, vacunación, así como asesorías legales y jurídicas.

“Me siento muy complacida de recibir en mi comunidad esta actividad, que acerca a todas las oficinas del Distrito directamente a donde están las necesidades”, afirmó la líder comunal Yanedis Rondón; mientras que Yadid Wiles agregó: “Es excelente, porque no siempre contamos con los recursos ni el tiempo para hacer estas diligencias”.

Asimismo, al tiempo que los más pequeños disfrutaron de lectura de cuentos y actividades culturales, los adultos aprovecharon el Mercado Campesino “Cosechas de mi Tierra”, que ofreció productos frescos como cerdo, yuca y hortalizas, apoyando a los productores locales y dinamizando la economía popular.

La jornada reunió a entidades como la Secretaría de Hacienda, Distriseguridad, Corvivienda, Unidad de Discapacidad, DADIS, Sisbén, Renta Ciudadana, Programa Adulto Mayor, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Oficina de Gestión del Riesgo (OGRD), IPCC, IDER, Coosalud, Transcaribe, Colpensiones y la Comisaría de Familia, que brindaron orientación y trámites en un solo lugar.