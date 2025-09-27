EnCicla evita la emisión de 400 toneladas de CO₂ en el Valle de Aburrá en 2025

Medellín, Antioquia

Durante el 2025, el sistema público de bicicletas EnCicla ha evitado la emisión de aproximadamente 400 toneladas de CO₂ equivalente en el Valle de Aburrá, gracias a los 2.500.000 kilómetros recorridos por sus usuarios hasta la fecha.

Un impacto medible en la calidad del aire

Según informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esta cifra equivale a las emisiones que generarían 30.523 vehículos particulares recorriendo el Valle de Aburrá de Caldas a Barbosa. El cálculo se basa en la premisa de que cada trayecto realizado en EnCicla representa un viaje que, de no existir el sistema, se haría en automóvil.

Mateo Molina Rodríguez, subdirector de Transporte del Área Metropolitana, destacó que “cada vez que un ciudadano se mueve con EnCicla, elige aportar a un Valle de Aburrá con menos contaminación y más salud para todos. Ese es el verdadero valor del sistema: mostrar que cada decisión individual puede transformar de manera colectiva la calidad de vida en nuestra región”.

Bicicletas eléctricas y convencionales, aliadas de la sostenibilidad

EnCicla integra tanto bicicletas convencionales como eléctricas, lo que permite ampliar las posibilidades de uso cotidiano en diferentes puntos del territorio metropolitano. Ambas modalidades contribuyen al objetivo de reducir el uso de transporte contaminante y promover una movilidad más limpia y accesible.

Promoción activa durante la Semana de la Movilidad

Como parte de la Semana de la Movilidad Sostenible, el Área Metropolitana ha reforzado las campañas para fomentar el uso de la bicicleta. Una de las iniciativas destacadas fue Al Trabajo en Bici, realizada el 23 de septiembre, la cual busca incentivar los desplazamientos laborales en modos de transporte no motorizados.