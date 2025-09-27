Colombianos deberán registrarse en el nuevo sistema de control biométrico para ingresar a Europa

Oficialismo venezolano anuncia control en la frontera con lectores de huella dactilar . Foto: Getty Images( Thot )

A partir del 12 de octubre de 2025 los colombianos que viajen a Europa deberán registrarse en el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), una plataforma automatizada que controlará el ingreso y salida de viajeros en 29 países del continente.

Según el informe, la medida aplica para estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

El SES reemplaza el tradicional sellado manual de pasaportes y recogerá datos biométricos, como huellas dactilares e imagen facial. Además, de información personal básica y del documento de viaje.

Países que implementarán el sistema:

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Bulgaria.

Croacia.

República Checa.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Eslovenia.

España.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Italia.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Noruega.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal.

Rumania.

Suecia.

Suiza.

El proceso se hará directamente en los puestos de control fronterizo de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, sin necesidad de registro previo.

Con este sistema, las autoridades europeas tendrán un control más preciso sobre la duración autorizada de las estancias y podrán identificar de manera más rápida a los viajeros que excedan el tiempo permitido o no cumplan los requisitos de ingreso.

Según la Cancillería, esta medida busca reforzar la seguridad y agilizar los procesos migratorios.

Las autoridades recomiendan a los viajeros informarse con antelación y tener listos sus documentos de identidad y pasaporte al momento de llegar a los puntos de control.