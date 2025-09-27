Cabecilla del ‘Clan del Golfo’ imponía multas y sanciones a civiles en Urabá

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Óscar Antonio Avilés Sotelo, alias Caballo, presunto cabecilla de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’, por ejercer control social armado sobre comunidades del Urabá antioqueño, imponiendo multas y sanciones ilegales a los habitantes que incumplían las normas impuestas por el grupo criminal.

Sanciones bajo amenaza por incumplir directrices

Según el material probatorio, Avilés Sotelo citaba a los pobladores que generaban conflictos de convivencia o desobedecían los toques de queda o restricciones impuestas por el grupo armado ilegal, y les imponía sanciones como prohibiciones para trabajar, restricciones de movilidad o multas económicas, todo ello bajo amenazas de muerte.

Las acciones buscaban mantener el control territorial y garantizar la obediencia de la población a las normas fijadas por la estructura criminal.

Reuniones comunitarias para anunciar órdenes del ‘Clan del Golfo’

Alias Caballo también habría convocado reuniones con comunidades locales para informar sobre las órdenes emitidas por los cabecillas del ‘Clan del Golfo’. Estas directrices incluían instrucciones relacionadas con el pago de extorsiones y la facilitación del tráfico de estupefacientes en la región.

Estas actividades, según la Fiscalía, formaban parte de una estrategia del grupo para legitimar su presencia armada ante la comunidad, bajo una lógica de control social violento.

Captura en Mutatá y proceso judicial

Avilés Sotelo fue capturado en el corregimiento Caucheras, zona rural del municipio de Mutatá (Antioquia), durante una operación conjunta entre la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional.

Fue presentado ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a centro carcelario con medida de aseguramiento.