Alcalde de Amalfi pidió al Gobierno Nacional trasladar la estación de policía y la base militar

Amalfi - Antioquia

Durante el consejo de seguridad realizado en Amalfi, el alcalde de esta población, Wilmar Vélez, le solicitó al gobierno nacional que reubique dos sedes de la fuerza pública que están en el área urbana para evitar riesgos a la población ante la escalada de ataques de la guerrilla contra los uniformados. Recordemos que la semana anterior las disidencias del frente 36 de Calarcá dejaron un explosivo en la entrada de la estación de policía, pero que por fortuna fue destruido, de manera controlada, por el alcalde de la población.

“Es el traslado de la base militar que está en el área urbana, que ahora en el consejo de seguridad lo expresaba, el traslado de la policía también, porque nuestro comando está en toda la mitad del pueblo, un CAI móvil para que la fuerza pública pueda poder cubrir tanto el área urbana como rural”.

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a analizar dicha propuesta, pero recalcó que los que tienen que abandonar los territorios son los criminales. Además, aún faltaría buscar el predio y el presupuesto para la construcción de la guarnición militar y la estación de policía.

“Y se analizará la conveniencia o no de reubicar la estación de policía en Amalfi, así como un CAI móvil. Pero aquí es claro el mensaje. Quienes deben salir de las áreas pobladas, de las áreas rurales, son los criminales, no la fuerza pública. Y por eso nos los alcaldes nos pedían y la gobernación también más fuerza pública, más capacidades y eso es lo que estamos aquí nosotros respondiendo.

También aprovechó para solicitarle al ministro Sánchez que acompañe la formalización minera con un aporte técnico, además le pidió no estigmatizar a campesinos y mineros artesanales.