Suplantaban a funcionarios de la DIAN para extorsionar a personas en Ibagué

Ibagué

Tras siete meses de investigación, el Gaula de la Policía en Ibagué, en coordinación con la Fiscalía 11 Especializada Delegada, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ´Los Lobos´. Esta estructura criminal extorsionaba a ciudadanos mediante engaños digitales bajo la modalidad de falsa encomienda.

“Después de recibir una denuncia formal, las unidades del Gaula iniciaron un proceso investigativo que permitió identificar a una red criminal que, aunque operaba desde el centro del país, afectaba a ciudadanos residentes en Ibagué mediante extorsión agravada”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Fue la Fiscalía 11 Especializada Delegada, la que logró que se expidieran cinco órdenes de captura por el delito de extorsión agravada, las cuales fueron ejecutadas durante allanamientos simultáneos en la ciudad de Bogotá y Soacha Cundinamarca.

Así operaban ´Los Lobos´

Según los datos que conoció Caracol Radio que se desprenden de la investigación adelantada por el Gaula de la Policía, esta estructura delincuencial contactaba a sus víctimas a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook, suplantando la identidad de familiares o amigos que se encontraban en el extranjero. Tras ganar su confianza, solicitaban un favor: recibir un paquete que supuestamente enviaban.

“Una vez las víctimas compartían sus datos personales, eran contactadas por supuestos funcionarios de Aduanas o la DIAN, quienes las intimidaban con falsos procesos judiciales, argumentando que el paquete contenía mercancía sospechosa”, dijo el coronel, Diego Mora.

Los capturados exigían pagos que entre los $5 y $10 millones para evitar supuestas sanciones legales. Se pudo establecer que esta estructura logró recaudar aproximadamente $150 millones a través de esta modalidad.

Estos son los integrantes de ´Los Lobos´

Andrés Camilo Hernández Moncada, alias Camilo de 18 años

Juan Esteban Laverde Sánchez, alias Laverde de 20 años

Karen Tatiana Pachón Moreno, alias La Leidy de 21 años

•Laura Yeraldine Prieto Rodríguez, alias Laura de 26 años.

•Kennyer Joel Mejía Frontado, alias Joel de 30 años, con antecedentes por el delito de hurto calificado.

Dato: los operativos de captura se realizaron en Bogotá y Soacha en Cundinamarca.