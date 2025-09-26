Recuperan cuerpo de persona desaparecida desde el año 2000 en cementerio de Sogamoso

En el cementerio central de Sogamoso fue recuperado el cuerpo de una persona desaparecida desde el año 2000, en el marco del conflicto armado. La diligencia estuvo acompañada por la familia y distintas entidades que apoyan estas acciones humanitarias. «..En el marco del Plan Regional de Búsqueda del Centro de Boyacá adelantamos la prospección y recuperación de un cuerpo, el cual será enviado al centro de abordaje en Bogotá para el proceso de identificación y verificación..,», explicó Francisco Ramírez, antropólogo de Sogamoso.

Ramírez indicó que además se realizaron prospecciones en otro lugar que había sido señalado como de interés forense. «...En el marco de esta misma intervención prospectamos y descartamos un sitio donde se presumía que había más de siete cuerpos o una inhumación colectiva...», señaló el experto, al precisar que la información recolectada permitirá avanzar en el rastreo de posibles fosas en la región.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el caso hace parte del Plan Regional del Centro de Boyacá, donde se han documentado 242 desapariciones. «...Esto nos permite avanzar en la identificación, prospección y localización de lugares de interés forense en la provincia de Sogamoso...», agregó Ramírez. La entidad y organizaciones aliadas reiteraron el llamado a las familias a presentar sus solicitudes para contribuir en los procesos de búsqueda y verdad.