México: apagón masivo en la península de Yucatán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que una falla en una línea de transmisión de electricidad provocó un apagón en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

“Derivado de trabajos de mantenimiento, se registró una falla en una línea de transmisión, afectando 9 centrales de operación que generan 2 mil 174 MW; el servicio eléctrico se vio afectado en Yucatán, Campeche y Quintana Roo e impactó en aproximadamente 2 millones de usuarios”, explicó Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía de México.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad ha reportado que las plantas generadoras de energía se encuentran en buen estado y están trabajando para recuperar el servicio.

“Sabemos que están trabajando y sabemos que tardará entre dos o tres horas. Será de manera paulatina conforme vayan avanzando Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chetumal, se estiman aproximadamente entre dos y tres horas para restablecer la energía”, explicó Mara Lezama gobernadora de Quintana Roo.

Sin embargo, la secretaria González Escobar aseguró que ya “se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. De igual manera en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y gran parte del estado de Campeche”.