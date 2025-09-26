´Los Poiras´ se dedicaban al fleteo en Neiva, Tunja e Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de dos personas señaladas de pertenecer a un grupo de delincuencia común organizada, conocidos como “Los Poiras”, dedicado al hurto a personas, en las modalidades de fleteo y raponazo, no solo en la ciudad de Ibagué, sino en otras de la región, como Neiva Huila y Tunja Boyacá.

Los capturados, fueron identificados como Faiver Fabian Sánchez, de 32 años, conocido con el alias de ´Becerro´, capturado en la ciudad de Neiva, Huila, tiene 8 anotaciones judiciales por los delitos de, concierto para delinquir, falsedad obtener prueba de hecho verdadero, receptación, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

Dentro del grupo criminal, alias ´Becerro´, cambiaba de rol, en algunos casos era el conductor de motocicleta en otros casos era quien abordada a las víctimas y las intimidaba con arma de fuego para cometer el ilícito.

Por otra parte, Linda Katherine Cubides Tafur, Alias ´La Gorda´, de 33 años, fue capturada en la ciudad de Cali, registra 5 anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, homicidio, concierto para delinquir y abuso de confianza.

Era la encargada de realizar el marcaje de las victimas dentro de las entidades bancarias y posteriormente hacia el seguimiento para identificar en que se movilizaba el ciudadano, información que rápidamente entregaba vía celular a los otros integrantes del grupo delictivo.

Según el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aparte de las dos capturas, los investigadores de la SIJIN en conjunto con la Fiscalía General de la Nación lograron solicitar circular azul de interpol, para localizar a los otros cinco integrantes de ´Los Poiras´, que, de acuerdo con información de inteligencia, habrían salido del país de forma irregular, para evadir su inminente captura en Colombia.

Las autoridades incautaron elementos propiedad de los integrantes de este grupo delincuencial

En una diligencia de registro y allanamiento en el sector La Miel, los investigadores incautaron una camioneta marca Volkswagen Amarok, y dos motocicletas, una Yamaha N-Max y una Yamaha XT660, que se encuentran en proceso de extinción de dominio, teniendo en cuenta que, la investigación logró determinar que fueron adquiridos producto de la actividad ilícita que desarrollan los integrantes de este grupo delictivo.

Así mismo, en la ciudad de Neiva, se logró la incautación de un automóvil marca kia rio y una motocicleta Yamaha MT 03, los cuales fueron puestos en proceso de comiso, toda vez que se logró determinar que estos vehículos fueron utilizados en los diferentes hurtos, perpetrados por ´Los Poiras´ en las ciudades de Neiva, Tunja e Ibagué.

Las pruebas contra ´Los Poira´

Luego de recopilar suficientes elementos materiales probatorios, más de 20 videos de grabación de cámaras de seguridad, testimonios, interceptación de comunicaciones, reconocimientos fotográficos y entrevistas, la investigación les permitió establecer una conexidad en al menos 10 denuncias instauradas en la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2022 y 2024, de los cuales 8 casos fueron hurtos en la modalidad de fleteo.

Dato: según las autoridades se pudo establecer que el monto de los hurtos alcanzó los $800 millones.