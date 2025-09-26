Las mochilas wayúu cruzan fronteras: se abrirá tienda en Uruguay para venderlas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las mochilas Wayúu son uno de los grandes atractivos culturales más importantes del país y de la región, pues son un símbolo de identidad, tradición e historias familiares de las comunidades indígenas del departamento.

A pesar de su fama, las mujeres que se encargan de elaborar estas mochilas suelen vivir en condiciones precarias. Una de las razones tiene que ver con la tercerización de su venta, lo que no les permite recibir suficiente dinero de sus propias creaciones.

Para apoyar a estas mujeres e impulsar su arte, la Fundación Promigas lanzó una iniciativa llamada Tejiendo Progresos, un proyecto que busca potenciar el trabajo de estas mujeres y llevarlo a todo el mundo. Para hablar de esta y otras iniciativas de la Fundación, Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas y personaje de la Semana en Caracol Radio, habló con Orlando Villar, jefe de redacción

¿Qué es Tejiendo Progresos?

Según explicó Dávila, este es un proyecto que incluye a 200 artesanas Wayúu en 10 comunidades que actualmente viven en Riohacha, Uribia y Manaure, en La Guajira. La idea es ofrecerles caminos de negocios que les permitan tener una mejor salida económica que la que actualmente tienen, especialmente evitando intermedios que puedan disminuirles en sus ingresos para ellos.

“Son artesanas que tienen este saber ancestral, un saber que como colombianos debemos valorar y respetar”, explicó Dávila. Asimismo, explicó que gracias a este proyecto, que lleva más de 3 años, se ha logrado acompañar el mejoramiento de los productos de estas mujeres.

“Hemos logrado acompañarlas mejorando la técnica de sus tejidos, la gestión de inventario, costos y finanzas, la formalización empresarial y el uso de canales digitales para llegar a nuevos compradores”, explicó.

Gracias a este trabajo, las 200 mujeres han logrado llevar sus productos a grandes escenarios nacionales como Expoartesanías, Buró o la Feria FAREX en Cartagena.

¿Cómo llegarán las mochilas Wayúu a Uruguay?

Según explicó Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas, se logró que las mujeres que han podido trabajar en este proyecto lleven sus mochilas hasta Montevideo, Uruguay.

“En la apertura de Artesia, una tienda que reúne lo mejor del arte indígena de toda Latinoamérica, estaremos representados con nuestras mejores artesanas, con nuestras mochilas, pagándoles un valor justo y enseñándoles así que, a través de su arte, pueden generar un desarrollo sostenible”, explicó.

Además de poder ofrecer sus productos a un público internacional, Dávila resalta que este proyecto ha impactado positivamente a las mujeres en su desarrollo personal.

“Hoy en día, nuestras artesanas nos llenan de orgullo, manejan inventarios en Excel, saben calcular sus costos, fijan márgenes de utilidad, usan redes sociales como Instagram, TikTok para comercializar y han logrado también bancarizarse. Hoy son empresarias de su talento. En palabras claras, para mí, tejiendo progreso, resignifica la sabiduría ancestral”, aseguró Marcela.

Escuche la entrevista completa a continuación: