La Asociación Nacional de Alumbrado Público defiende modernización de alumbrado en Pereira

Luego de las denuncias realizadas por varios congresistas sobre las presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público en Pereira, desde la Asociación Nacional de Alumbrado Público defendieron la modernización de la iluminación en esta ciudad.

Desde la asociación afirmaron que Pereira mantenía un rezago histórico en materia de alumbrado público, pues durante décadas, muchas zonas de la ciudad operaban con luminarias de sodio a alta presión, tecnologías que implicaban elevados costos energéticos, emisiones contaminantes y deficiencias en la calidad lumínica.

“Se justifica por razones de transición energética y de costos de energía. Celebramos desde esta perspectiva entonces la transformación que viene haciendo la ciudad de Pereira con un equipo dinámico en tiempo récord para cambiar un sistema de iluminación obsoleto por una ciudad que tendrá un nuevo brillo amigable con el medio ambiente, alineado con la transición energética y en la senda de la transformación tecnológica territorial”, afirmó Armando Gutiérrez, director de la Asociación Nacional de Alumbrado Público.

Asimismo, la ANAP ha señalado que el plan en curso ha supuesto un “cambio de paradigma”: reemplazar luminarias antiguas por tecnología LED, lo que permite beneficios multilaterales.

Eficiencia energética y mejora la visibilidad en Pereira

En apenas mes y medio ya se han instalado más de 20.000 luminarias, alcanzando un 70 % de modernización del sistema de alumbrado público. Este avance, ejecutado con talento técnico colombiano y con el trabajo de más de 300 operarios en dobles turnos, constituye un hito pocas veces visto en el mundo.

Además, de acuerdo con la ANAP, la iluminación LED no solo reduce el consumo energético en más de un 50 %, sino que mejora la visibilidad y la percepción de seguridad en los espacios públicos. Esto impacta directamente en la reducción de delitos, el fortalecimiento del comercio nocturno y la consolidación de ciudades más modernas y competitivas.

Sin embargo, desde el gremio aclararon que algunos ajustes o fallas en la transición obedecen a la obsolescencia de las redes eléctricas y no a defectos en las nuevas luminarias. En este sentido, insistieron en la necesidad de una modernización paralela de la infraestructura eléctrica para garantizar un óptimo desempeño del sistema.

ANAP resaltó que este proceso está respaldado por la Ley 1715 de 2014, que promueve la eficiencia energética y el uso de fuentes no convencionales, así como por los compromisos internacionales de Colombia en materia de sostenibilidad.

El gremio hizo además un llamado a no politizar el proyecto, al tratarse de una transformación técnica y de interés general, e invitó a las demás ciudades del país a replicar este modelo, al considerarlo una inversión en seguridad, competitividad y calidad de vida.

“Hacemos un llamado al gobierno para preservar la fuente el impuesto alumbrado público es el que permite que estas transformaciones se puedan llevar a cabo”, agregó el director.

