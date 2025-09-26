“Enemigo en el Espejo” un drama sobre la bulimia y las guerras que libramos en silencio

Se estrenó en salas de cine en Colombia la ópera prima del cineasta Julián Camilo Sánchez “Enemigo en el Espejo”, un drama psicológico que no suaviza la realidad y que promete dividir opiniones, además se atreve a mostrar, sin adornos, la bulimia, la fe utilizada como herramienta de control y las heridas invisibles que la sociedad prefiere callar.

La película cuenta con un elenco de primer nivel, protagonizado por Ángela María Rodríguez y José Restrepo quien en entrevista a Caracol Radio sobre su personaje dice, “es un joven que está teniendo un problema de salud mental que refleja en una enfermedad como la bulimia y de problemas alimenticios, pero que realmente están dentro de un síntoma mucho más grande”.

Cortesía: The G Seven Ampliar

“Enemigo en el Espejo” narra la vida de Camilo, un joven guitarrista cuya existencia se derrumba tras perder a su banda, a su pareja y la aceptación de su propia familia. En medio de la soledad, encuentra a Sol, una mujer que lo introduce en un culto religioso. Lo que parecía un refugio pronto se convierte en un nuevo escenario de contradicciones, empujándolo hacia la bulimia como una forma de enfrentar el vacío.

Julián Camilo Sánchez dirige la película desde una silla de ruedas, convirtiendo sus propias cicatrices en motor creativo. Su propuesta es radical, una narrativa sin concesiones, visualmente intensa y emocionalmente cruda. Una película que incomoda porque dice la verdad. “Enemigo en el Espejo” se presenta en salas de cine en Colombia distribuida por The G Seven.