Caen presuntos responsables de doble homicidio en Ibagué

Ibagué

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Fredy Forero Barrero y José Jairo Rodríguez Gómez, presuntos responsables de asesinar a dos hombres en el barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué.

El juez acogió la solicitud de un fiscal secciona quien les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2024, en un establecimiento comercial donde las víctimas estaban departiendo. En ese momento fueron sorprendidos por los dos presuntos sicarios, quienes les dispararon, después de permanecer un rato sentados cerca de su mesa.

Los señalados atacantes huyeron, mientras que las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, por la gravedad de las heridas.

Una de las capturas fue en el barrio Garzón de Ibagué

Uno de los capturados fue ubicado en el barrio Garzón de Ibagué, Tolima

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a Forero Barrero en vía pública del barrio Garzón de Ibagué.

Este hombre fue notificado de un nuevo proceso judicial en la cárcel de Picaleña de Ibagué

Entre tanto, José Jairo Rodríguez Gómez se le notificó la orden de captura en la cárcel Picaleña de la capital de Tolima, donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.