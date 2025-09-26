BBVA lanza programa de becas para jóvenes indígenas del Amazonas

Colombia

Cinco jóvenes indígenas de la Asociación de Autoridades Indígenas de La Pedrera (AIPEA), en el Amazonas, podrán cumplir su sueño de estudiar una carrera universitaria gracias al lanzamiento de la Beca Pueblos Indígenas BBVA.

El programa nace de una alianza entre BBVA, la Universidad EAN y Conservación Internacional, con el propósito de impulsar el etnodesarrollo y fortalecer el liderazgo juvenil en territorios ancestrales.

“La educación es el mejor camino para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Sabemos que Colombia cuenta con más de 115 pueblos indígenas, por ello, es fundamental salvaguardar sus saberes y culturas milenarias que hoy aportan una visión sostenible de la vida”, señaló Mario Pardo Bayona, presidente de BBVA en Colombia.

La convocatoria irá entre el 6 y el 31 de octubre y se realizará con las comunidades indígenas en la región de La Pedrera, donde se encuentran ubicados los resguardos de Curare-Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Puerto Córdoba.

Se contará con un proceso de selección en conjunto con las comunidades, líderes espirituales y maestros locales. De los diez candidatos preseleccionados, cinco serán los beneficiados con becas que cubrirán su formación universitaria, con un enfoque integral en lo económico, social y ambiental.

La Universidad EAN garantizará la formación académica y el acompañamiento estudiantil, mientras que Conservación Internacional se encargará del acompañamiento en territorio, seguimiento y conexión con las comunidades.

La modalidad de estudio será híbrida, combinando clases virtuales, tutorías personalizadas y encuentros presenciales en sedes dotadas con computadores, acceso a internet y plantas eléctricas. Además, en enero de 2026, los estudiantes viajarán a Bogotá para integrarse a la vida universitaria y participar en actividades de bienestar, bilingüismo y cultura.

Con esta iniciativa, BBVA reafirma su compromiso con la educación como motor de transformación social y con la preservación de la riqueza cultural de los pueblos indígenas del país.