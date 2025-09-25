Vecinos del barrio La María esperan ser incluidos en obras de pavimentación

La comunidad del barrio La María sector Los Corales, hizo una petición a través de Caracol Radio, que busca cumplir un objetivo gestionado por más de 30 años. Ver pavimentada la carrera 36 que hoy, pese a contar con andenes y bordillos, en épocas de invierno presenta un evidente deterioro.

Felipe Fuentes, presidente de la junta de acción comunal, manifestó que este proyecto sería un gran regalo para sus vecinos, y que confía en los buenos oficios del alcalde Dumek Turbay para que esa inversión realizada a otros sectores de la ciudad, también llegue a sus entorno.

“Hemos solicitado a nuestro alcalde que nos tenga en cuenta y pueda hacer realidad una iniciativa, que ya tiene diseños y ha merecido muchas visitas previas por parte de gobiernos anteriores. Ojalá pronto recibamos esa buena noticia por parte de secretaría de infraestructura”, declaró el líder social.

Aparte del pedido, la administración a través de Corvivienda acompaña el proceso de legalización de predios para más de 200 inmuebles, que actualmente no cuentan con una escritura pública.