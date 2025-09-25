Van más de 134 mil millones invertidos por el Gobierno Nacional en la Transversal de Cusiana

El gobierno Nacional destaco que en los últimos cuatro años Invias ha invertido más de 134 mil millones para el mantenimiento y reforzamiento en la Transversal de Cusiana

Sogamoso

El anuncio del Gobierno Nacional de destinar 16 mil millones de pesos para reforzar la Transversal de Cusiana fue recibido en Sogamoso con cautela y preocupación. Tanto el alcalde Mauricio Barón como el presidente del Concejo Municipal, Andrés Bello, coincidieron en que los recursos son insuficientes para atender los graves problemas que presenta este corredor vial, clave para la conexión de los Llanos Orientales con el centro del país.

El alcalde Mauricio Barón destacó que, aunque la noticia representa un alivio momentáneo, no se trata de una solución definitiva:

“Es una buena noticia, pero no garantiza la recuperación del corredor. Estos recursos alcanzarán apenas para remover tierras y atender emergencias por algunos meses. La vía necesita obras de alta ingeniería e incluso se ha planteado cambiar el trazado por la margen contraria del río. Así no se está solucionando el problema de fondo”.

El @MinTransporteCo anunció que se adjudicaron $16.000 millones para reforzar la transversal de Cusiana, ruta alterna a la vía al Llano.



Intervendrán puntos críticos para garantizar la seguridad vial y mantener la conectividad mientras avanzan las obras en la vía al Llano. pic.twitter.com/Y0G1ByW7AA — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 25, 2025

Por su parte, el presidente del Concejo de Sogamoso, Andrés Bello, sostuvo que los montos anunciados no corresponden a la magnitud de la problemática:

“Los 16 mil millones son insuficientes. Este corredor requiere inversiones mucho mayores en obras hidráulicas, puentes y medidas de contención que den seguridad y estabilidad a la vía. Hoy lo que se hace son solo pañitos de agua tibia”.

Bello también advirtió sobre la situación de la variante de Sogamoso, una obra inconclusa que, según él, terminó convertida en un gasto improductivo:

“Los recursos de la variante fueron desviados a atender emergencias en La Granja y ahora tenemos un proyecto abandonado que podría constituir un detrimento patrimonial. Ya solicitamos a la Contraloría General que actúe sobre este caso”.

Las autoridades insistieron en que el corredor Cusiana necesita una intervención estructural y de largo plazo, pues se trata de una vía estratégica para la movilidad de carga desde la Orinoquía hacia el centro del país.

El Invías recordó que más del 70% del corredor presenta amenaza muy alta de remoción en masa, lo que obliga a mantener la restricción vehicular de 30 toneladas.