Petro en la ONU: ¿Qué ha hecho la comitiva de ministros que lo acompaña en Nueva York?

Mucho se ha hablado sobre las intervenciones del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero poco de las reuniones de la comitiva de ministros que viajaron a acompañarlo y qué es lo que han logrado.

La comitiva es liderada por la canciller, Rosa Villavicencio, quien ha participado en reuniones feministas, y ha promovido el papel de Colombia en la reparación de las víctimas en busca de la tan anhelada ‘Paz total’.

Esto durante reuniones bilaterales que ha emprendido con la Comisión de Consolidación de la Paz y en encuentros con líderes importantes como Chris Elmore, Subsecretario de Estado Parlamentario del Departamento de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido.

La vicepresidenta Francia Márquez también viajó a Nueva York, y aunque no se ha hablado mucho de su acompañamiento al presidente, participó en un encuentro internacional en el que afirmó que “Colombia es un país afrodescendiente que debe reconectarse con África”.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez ha participado en reuniones para fomentar la protección de la Amazonía, mientras que el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, solo se sabe que participó de la Reunión de Alto Nivel por los 30 años del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes.

Recordemos que los ministros Germán Ávila, Edwin Palma y Eduardo Montealegre tenían pensando viajar, pero por temas de agenda no pudieron cumplir como la discusión en Colombia del Presupuesto General de la Nación para el 2026.