Nueva tarifa de $250 dólares para sacar la visa será reembolsable: Abogado especialista en migración

Desde el próximo primero de octubre, el costo para sacar la visa de Estados Unidos, tendrá un importante incremento en su valor. Para realizar algunas aclaraciones frente a este tema, el abogado especialista en asuntos migratorios de Estados Unidos, Carlos Olarte, habló en los micrófonos de 10 AM de Caracol Radio.

Visa B1 y B2

Primero que todo, el abogado enfatizo en los fines que tiene cada visa, pues, por un lado, la visa B1, es para hacer negocios, y, por otro lado, la visa B2 es para hacer turismo. A pesar de esto, en los próximos días, se evidenciará un aumento sustancial en el costo que tiene sacar este documento, pues si bien ya se pagaba una suma cercana a los $185 dólares, ahora se le sumará una tarifa de integridad que tendrá un valor de $250 dólares.

Según esto, el costo total que tendría que pagar al momento de solicitar su visa estadounidense, rondaría los $435 dólares. Sin embargo, esta nueva tarifa será reembolsable, lo que significa que si, por ejemplo, usted fue a Estados Unidos con su visa B2 de turista, no trabajó y volvió dentro de los plazos establecidos, podrá solicitar dicho reembolso.

Visa H1B

Por otro lado, se mencionó la visa H1B, a la cual, la administración de Donald Trump, le colocó una tarifa de 100,000 dólares para las solicitudes que no se realicen en Estados Unidos.

En cuanto a esto, resaltó que estas visas H1B, corresponden a la visa de un trabajador profesional, por esta razón, requiere de un empleador, pues esta persona será quien deba pagar los $100.000 dólares, cifra que no es reembolsable. Por esta razón, el abogado comentaba que dichas tarifas, serán realmente un problema para las pequeñas y medianas empresas, pues uno de los objetivos de esta medida, es proteger en cierta medida la mano de obra del ciudadano americano.

Visa E1 y E2

Además de esto, Olarte estableció que los colombianos cuentan con un gran beneficio que desconocen, y, por tanto, no lo utilizan. Esto se refiere a la visa E, de inversionistas. Un documento el cual no requiere de un empleador y que se encuentra dividida en E1 Y E2.

La E1, es de utilidad para cada colombiano que tenga una relación comercial con Estados Unidos, ya sea de productos, bienes y servicios. Por otro lado, la E2, es para aquellas personas inversionistas, que adquieran algún negocio en Estados unidos. Cumpliendo con alguno de los requisitos, podría solicitar cualquiera de las dos opciones.

En cuanto a la dificultad que puede significar la solicitud de este documento, Olarte afirmó, qué contrario a lo que se espera, puede ser un proceso realmente ágil, esto debido a que en la pandemia de covid-19, tuvieron que solicitar apoyo para poder cumplir con el represamiento de citas que se enfrentaba en el momento.

