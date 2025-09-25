Mariana Wyler se consolida como experta en comunicaciones con dos décadas de trayectoria exitosa

La fórmula no es eslogan; es un método de trabajo. Ejecutiva bilingüe con más de quince años de trayectoria entre Estados Unidos y América Latina, ha convertido la empatía en una ventaja competitiva y el storytelling en un sistema confiable para crecer sin perder el propósito. Su huella más visible se ve en Thx!, la iniciativa social que conectó a consumidores con los sueños de trabajadores del campo y alcanzó presencia nacional en Walmart, Costco, Sam’s Club y Winn-Dixie, entre muchos otros. Allí, su liderazgo no solo construyó marca: demostró que hacer el bien también es buen negocio.

Su carrera comenzó en el territorio donde nacen las lealtades: la atención al cliente. Ese primer contacto con el consumidor le enseñó que un producto no puede reducirse a su función. Debe dejar una impresión, sostener una promesa y, sobre todo, provocar una emoción. “Descubrí que lo que realmente me apasiona del marketing es entender el ‘qué, cómo, cuándo y por qué’ detrás de cada producto y cómo ese producto puede generar una emoción en quien lo recibe”, explica. Con esa certeza, fue expandiendo su perfil hacia la estrategia de marca, la creación de contenidos y la dirección creativa, siempre con un mismo norte: convertir valores complejos en relatos claros que movilicen a las personas.

En Thx! ese norte se transformó en estructura. Como responsable de marketing, diseñó y operativizó un marco ético de comunicación que prioriza la transparencia, el respeto y el empoderamiento de quienes protagonizan las historias. Su trabajo consistió en humanizar la cadena de valor de los alimentos, conectar cada compra con una vida concreta y mostrar, con dignidad y profundidad, el esfuerzo y los sueños de los trabajadores agrícolas. “Ese es el tipo de marketing que elijo hacer: el que toca el alma”, dice. La premisa se tradujo en experiencias integradas en góndola, etiqueta y medios digitales: cada código, cada pieza audiovisual y cada texto funcionaron como un puente emocional entre el consumidor y la persona detrás del producto.

Los resultados la acompañaron. Una campaña de doce semanas para El Pedregal, uno de los principales productores de uva de Perú, superó ampliamente las interacciones únicas entre consumidores y trabajadores. La estrategia elevó los indicadores de recordación y engagement y, al mismo tiempo, fortaleció la reputación de las marcas vinculadas al programa. El ecosistema creció: empresas líderes de Estados Unidos se sumaron a la propuesta, Thx! ganó visibilidad como caso de innovación social en la industria de productos frescos y la propia Wyler fue convocada por medios como referente en marketing con impacto. Nada de eso fue casual. “Mi habilidad no está solo en emocionar, sino en convertir esa emoción en estrategia que transforma marcas, productos y personas”, resume.

La solidez de su enfoque también se ve en la ejecución. Acostumbrada a liderar equipos multifuncionales y remotos, coordina producción audiovisual y gráfica, pauta y analítica digital, relaciones públicas y presencia en ferias internacionales. En la IFPA Global Show —Anaheim 2023 y Atlanta 2024— condujo el diseño y la producción del stand de Thx!, alineando narrativa, experiencia y negocio en un espacio que funcionó como extensión viva de la marca. En paralelo, gestionó los contenidos editoriales y las comunicaciones de Thx! y de sus socios importadores en Estados Unidos —Fruveg, Giumarra, Classic Harvest y El Pedregal—, cuidando que cada comunicado, cada historia y cada pieza visual respondieran a la misma brújula ética.

Detrás de ese rigor hay una convicción. Para Wyler, el marketing que cuenta es el que deja huella. “El marketing no puede ser solo una estrategia para vender; tiene que ser una herramienta para comunicar con sentido”, sostiene. Su lectura de la industria es nítida: vivimos en una economía de la atención saturada de estímulos, datos y promesas. La tecnología permite segmentar con precisión milimétrica, pero la precisión, por sí sola, no conmueve. “Por más útil que sea la data, nada reemplaza la sensibilidad humana. Las marcas que combinen estrategia, innovación y emoción serán las que generen un cambio duradero.” A esa combinación le suma otro componente: la evidencia. Toda emoción debe poder medirse y traducirse en valor de marca, recurrencia y crecimiento.

Esa mezcla de sensibilidad y método explica su diferencial. Wyler traduce valores en acciones que la gente recuerda y comparte. Su enfoque cross-cultural, forjado al trabajar entre Argentina y Estados Unidos, le permite adaptar relatos a públicos diversos sin perder coherencia. Es oradora clara, directora creativa precisa y gestora de procesos que respetan tiempos, presupuestos y métricas. Habla español e inglés con la misma soltura con la que alterna entre un guion de video, un copy para retail y un reporte ejecutivo. Y cuando un proyecto exige pasar del concepto al detalle, se mueve con naturalidad entre la escritura, la producción de piezas y la supervisión de diseño.

Su formación académica le dio base para esa versatilidad. Se graduó en la UCES de Buenos Aires con una Licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica —promedio 8,5— y complementó su perfil con un certificado en Social Media Management en la Universidad Torcuato Di Tella. A eso sumó estudios avanzados de inglés en San Francisco y Oxford que consolidaron su perfil bilingüe. La práctica, sin embargo, fue moldeando su método: la serialidad de campañas para consumo masivo, real estate y proyectos con propósito social le enseñó a leer tendencias, anticipar respuestas y sostener la calidad en múltiples frentes a la vez.

El costado público de su trabajo crece ahora como autora. Su primera novela, Donde el Alma Sonría, publicada en este 2025 por Círculo Rojo, con distribución en más de 4.500 librerías en España y presencia digital en Amazon, Google Play, Apple Books, FNAC y Casa del Libro. El departamento editorial la describió como “una obra emocionalmente rica y bien estructurada, que resuena en lectores que transitan transformación y resiliencia”. Para acompañar el lanzamiento, Wyler abrió en febrero de 2025 un perfil de autora en Instagram que ya cuenta con más de 4.200 seguidores en menos de seis meses y alcanzó más de 250.000 visualizaciones de video en Argentina, España, México y Chile. Sus publicaciones, centradas en autoestima y desarrollo personal, construyen comunidad alrededor de los mismos valores que defiende en el ámbito corporativo: comunicar para elevar.

Su visión del oficio también se traduce en cómo lidera. “Comunicar con sentido puede inspirar pequeños gestos que generan un impacto real y positivo”, afirma. Por eso, en Thx! promovió una cultura de gratitud y empatía en cada pieza, desde la etiqueta que el consumidor escanea hasta la historia que escucha en un video. El objetivo no es conmover por conmover; es habilitar decisiones de compra que reconozcan a quienes hacen posible el producto. Cuando los relatos de los trabajadores encuentran la música justa y las imágenes se sincronizan con sus palabras, surge un momento de verdad. “Me emociona cuando los videos cobran vida y esas voces se sienten con el corazón. Cuando la gente conecta con quienes están detrás de lo que consume, hay un antes y un después.”

A la hora de proyectar la industria, Wyler es realista y optimista a la vez. Reconoce la tentación de perderse en fórmulas repetidas o en métricas que miden lo fácil, pero insiste en que el futuro pertenece a las marcas que sepan construir una relación honesta con las personas. La tecnología seguirá expandiendo el alcance y la precisión; la diferencia la hará el criterio con el que se la utilice. “Hacia adelante, el desafío es lograr impacto sin perder propósito”, explica. En su práctica, eso quiere decir ideas potentes, ejecución impecable y una narrativa que respete a quienes pone en escena.

“Me defino como una profesional creativa, empática y estratégica, con vocación por generar impacto a través de la comunicación. No solo cuento historias, construyo puentes entre personas, marcas y propósitos.” La frase condensa una biografía de trabajo intenso, desafíos personales superados y una ética de la comunicación que no negocia su brújula humana. En un mercado que cambia a toda velocidad, Mariana Wyler se mantiene fiel a lo que la trajo hasta aquí: sensibilidad para escuchar, rigor para ejecutar y valentía para proponer un marketing que importe. Su conclusión es sencilla y, a la vez, ambiciosa: la conexión humana sigue siendo el mejor canal para comunicar.