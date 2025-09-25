Presidente de la Corte asegura que los jueces cada día se enfrentan a más presiones políticas

Octavio Tejeiro presidente de la corte suprema de justicia advierte los riesgos de la desinformación. | Foto: W Radio

JUSTICIA

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, dio un contundente discurso ante la Sala Plena de la corporación en la posesión de la nueva magistrada de la Sala de Casación Laboral, Adriana López.

Tejeiro aseguró que las presiones políticas en contra de las decisiones de los jueces cada vez se hacen más constantes.

“Cada día los retos y los desafíos de las magistraturas son más complejos. Surgen presiones políticas y de diversa índole, y también de diversa procedencia”, dijo el presidente de la Corte.

En ese sentido, indicó que poner en entredicho a la justicia solo mina la confianza en las instituciones.

“Ese trabajo de los jueces está al servicio única y exclusivamente de la ley y de la sociedad. Es por esto que minar la confianza en las instituciones judiciales es dejar desprotegidos a los ciudadanos, retroceder cientos de años y desconocer las batallas y conquistas de derechos y los avances en la jurisprudencia que durante más de 139 años ha construido esta Corte”, dijo el magistrado.

Igualmente destacó que la corporación queda completa con sus 23 magistrados y que “a pesar de las diferencias conceptuales e interpretativas que enriquecen el debate jurídico, la Corte logra consensos y toma decisiones estrictamente apegadas a la Constitución y a la ley. Hoy tenemos una Corte renovada, que cuenta con la confianza de la ciudadanía y es respetada por su independencia, integridad y compromiso”.

A su turno, la recién posesionada magistrada López Martínez afirmó que pone toda su experiencia y convicciones al servicio del país y la justicia.

Sostuvo que en su vida profesional aprendió que se debe juzgar con imparcialidad, rigor metodológico y plena conciencia de que detrás de cada caso hay vidas, proyectos y derechos que deben ser protegidos.