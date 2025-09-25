La agenda que ha cumplido el presidente Gustavo Petro en Nueva York: discursos y encuentros claves

Reuniones con líderes mundiales, discursos ante representantes de la Asamblea de las Naciones Unidas y encuentros en busca de alianzas, hacen parte de la agenda que el presidente Gustavo Petro ha cumplido desde su llegada a Nueva York el pasado lunes 22 de septiembre y que culminará el próximo sábado 27.

Durante el primer día en este país, el mandatario entregó su primera intervención en el marco de la Asamblea General, hablando sobre soluciones para la financiación climática de los países.

Pero el martes fue el encuentro más esperado, y con una intervención de 41 minutos, Petro presentó lo que fue su último discurso como presidente ante las Naciones Unidas.

Un discurso marcado por el rechazo contra las políticas antidrogas de Donald Trump y la descertificación a Colombia, donde reiteró que su gobierno ha logrado cifras historias de incautación.

También habló sobre la búsqueda de una fuerza mundial de paz para unir ejércitos y combatir la guerra en Palestina.

El presidente aseguró que es un genocidio, y la ONU es cómplice.

No obstante, este no ha sido el único encuentro importante que ha tenido el mandatario durante su visita a Nueva York, pues ha participado en foros en defensa de la democracia, contra el extremismo y por el cambio climático.

El presidente de Colombia ha advertido en la ONU que la barbarie, crisis climática y el racismo están poniendo en peligro a la humanidad.

¿Con quien ha tenido encuentros claves?

La participación del presidente Petro en estos eventos, le ha servido para encontrarse con con el Presidente de Brasil, Lula Da Silva, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y muchos otros mandatarios del mundo.

Además, que durante el discurso que entregó el mandatario durante la Asamble de las Naciones Unidas, se encontró con su homólogo, Emmanuel Macron, con quien ha forjado un vínculo fuerte y ha permitido un acercamiento entre Colombia y Francia. En esta intervención, también logró que el presidente de Indonesia, fuera el primero que le ratificara su apoyo para la fuerza de paz con la que piensan combatir la guerra en Gaza.