Juez legalizó captura del hijo de alias ‘Papá Pitufo’ en Cartagena: Dumek Turbay se pronunció

Cartagena

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo de alias ‘Papá Pitufo’ considerado el principal zar del contrabando en el país, por presuntamente agredir a su pareja María Andrea Arango, de 32 años, en medio de una discusión.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el enfrentamiento en un apartamento turístico de renta corta ubicado en el sector de Los Morros, zona norte de la capital de Bolívar.

En la riña, María Andrea Arango, presuntamente habría sido agredida con arma cortopunzante y por eso tuvo que ser trasladada al Hospital Serena del Mar donde su estado de salud es reservado.

“Atendiendo el llamado de la ciudadanía a la línea 123 donde informan de lo que pareciera ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días. Inmediatamente se actúa y en el lugar de los hechos se halla a una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental”, aseguró el Brigadier General Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Diego Marín Franco, quien es oriundo de Cali y tiene 38 años, por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. Este hombre se encuentra en las instalaciones de la URI de la Fiscalía a la espera de las audiencias preliminares.

Alcalde Dumek Turbay se pronuncia

Tras conocer la noticia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró la captura del hijo de alias ‘Papá Pitufo’ y pidió que caiga todo el peso de la ley en su contra.

“Todo el peso de la ley para esta escoria, porque no hay otro apelativo para llamar a quien violenta a una mujer. Gran reacción de nuestra @PoliciaCtagena. El agresor fue trasladado a la @FiscaliaCol”, indicó el mandatario en su cuenta de X.