Intento de feminicidio en Bogotá: Hombre agredió a su pareja sentimental

Colombia.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivida, en el sector de Hayuelos, en la localidad de Fontibón.

Según la información suministrada por varios funcionarios públicos, la mujer de 35 años de edad, es trabajadora de la Alcaldía Local Antonio Nariño y cuando fue atendida, presentaba golpes en la cara y diferentes partes del cuerpo. Su agresor, quien es su pareja, tiene 51 años de edad.

Según lo informó el comandante de Policía Fontibón, Teniente Coronel Julián García, la mujer tuvo que ser trasladada para recibir atención médica por la gravedad de las heridas.

" Al llegar al lugar de los hechos, se le prestan alas atenciones medicas inmediatas, siendo trasladada a un centro asistencial para que sea revisada por los doctores de turno". Detalló el Teniente Coronel.

Además, agregó que el hombre fue capturado a la altura del CAI de Hayuelos.

#BOGOTÁ| El Teniente Coronel Julián García, Comandante Policía Fontibón, habló sobre el momento en el que ocurrió el intento de feminicido.



Detalló que la agresión la ejerció la pareja sentimental de la víctima y ocurrió en el sector del Hayuelos. Además, afirmó que la mujer… pic.twitter.com/J8BShaY6U9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 25, 2025

¿Cuáles son las localidades en donde se atienden más situaciones relacionadas a la violencia?

Kennedy.

Ciudad Bolívar.

Suba.

Engativá.

Usme.

Entre tanto, el secretario de gobierno Gustavo Quintero se pronunció sobre lo ocurrido y dijo que desde la Secretaría, estarán acompañando la lamentable situación y rechazó de manera contundente la violencia de género.

“Definitivamente un rotundo NO a las violencias de género en la ciudad y NO a que las mujeres sigan pagando con su vida por esto”. Detalló el Secretario.

A esto, se sumó también la secretaria de la mujer, Laura Tami y recordó a toda la ciudadanía que desde la Secretaría, se brinda acompañamiento en todos estos casos.

Finalmente y según la información de las autoridades, el agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, no hay detalles sobre el estado de salud actual de la víctima.