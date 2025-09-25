“HIM: El Elegido” el inquietante thriller de terror que se adentra en el fútbol americano

El 25 de septiembre se estrena en la cartelera nacional “HIM: El Elegido” (Him) película de terror dirigida y escrita por Justin Tipping, que plantea preguntas universales sobre el precio de la gloria. La película se adentra en la cultura contemporánea que convierte a los atletas en ídolos, casi como figuras mitológicas, y reflexiona sobre cómo la sociedad los moldea, los consume y, al mismo tiempo, los desecha.

Cortesía: Universal Pictures Ampliar

La historia de “HIM: El Elegido” sigue a Cam un joven mariscal de campo, que en medio de la mayor prueba de su vida, recibe la oportunidad de entrenar con su ídolo. Lo que empieza como un sueño se transforma en una experiencia perturbadora sobre la ambición, el sacrificio y los límites de lo que significa ser “el elegido”.

La película está protagonizada por Marlon Wayans quien interpreta a Isaiah White, una leyenda del fútbol americano, junto a Tyriq Withers quien da vida a Cam, la promesa emergente del deporte. Julia Fox encarna a Elsie, la carismática influencer y esposa de Isaiah. Completan el elenco Jim Jefferies, Tim Heidecker, Maurice Greene, Tierra Whack y Akeem “Guapdad 4000” Hayes en su debut cinematográfico.

La producción cuenta con la firma de Jordan Peele, ganador del Óscar y responsable de reinventar el cine contemporáneo de terror un espacio donde la disciplina, la violencia física y la presión psicológica conviven a diario y mostrando cómo detrás de cada triunfo deportivo hay una tensión profunda entre la luz y la oscuridad. “HIM: El Elegido” se estrena el 25 de septiembre en salas de cine colombianas.