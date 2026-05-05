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05 may 2026 Actualizado 17:19

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El poder está en el palada | Columna de Michelle Arévalo

En política, muchas veces el diálogo comienza cuando se sirve el primer plato. 

Imagen de referencia.

Imagen de referencia. / Tom Werner

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Michelle Arévalo

Hay decisiones políticas que se toman desde el paladar: desde el tamal que compra el voto hasta la cena donde se decide el rumbo del país. En política, muchas veces el diálogo comienza cuando se sirve el primer plato.

La comida, durante mucho tiempo, ha sido un espacio cotidiano donde se negocia, se persuade y, sobre todo, se construye confianza. Ha sido, históricamente, mucho más que un acto cotidiano; es un lenguaje de poder. Porque si algo ha demostrado la historia es que las decisiones más complejas rara vez se resuelven únicamente en escenarios formales. Necesitan otro ritmo, otra atmósfera, y pocas cosas generan ese terreno común como compartir la mesa.

Lea aquí la columna completa de Michelle Arévalo en Portafolio

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