En el sur de Bolívar reforzarán estrategia militar con nuevos drones y antidrones

En los últimos meses el departamento de Bolívar ha sido escenario de varios ataques con vehículos aéreos no tripulados.

Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre, un atentado acabó con la vida de dos soldados y lesionó gravemente a cuatro más, adscritos a la Décima Novena Brigada del Ejército, tras hechos ocurridos en la vereda San Isidro, entre las poblaciones de Santa Rosa del sur y Morales.

Como ese, han sido varias las novedades con víctimas fatales atribuidas principalmente a estructuras del ELN y el Clan del Golfo. Es por eso que el Gobierno departamental decidió reforzar las capacidades militares, con un apoyo tecnológico y logístico a la institucionalidad.

“Lo que le hemos pedido al gobierno nacional es reforzar en materia de inteligencia militar a la fuerza pública. Desde el departamento de Bolívar también acabamos de autorizar la compra de drones y antidrones, para estar más preparados ante cualquier ataque por parte de una estructura criminal; pero el gobierno nacional debe ayudarnos, le hemos pedido que los ataques sean más certeros, con más inteligencia, y que podamos tener mayores capacidades en esta zona del departamento", aseguró el mandatario.

En este momento la compra se encuentra en etapa de cotización, y se ha pedido un apoyo al ejército para agilizar el proceso.