Capturado presunto abusador sexual en Magangué: habría violado a su hija por cuatro meses

En el marco de la estrategia E-PAIS, la Policía Nacional de Colombia, a través de funcionarios de policía judicial de infancia y adolescencia, logró la captura en el barrio San José del municipio de Magangué, de un presunto agresor sexual de 47 años por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Según la investigación, que duró cinco meses, el capturado habría sometido a diferentes vejamenes sexuales a su propia hija, una niña de 11 años, a quien presuntamente colocaba en estado de indefensión dándole a tomar alguna clase de sustancia. Al parecer, venía cometiendo el ilícito desde 2024, cuando la víctima tenía 10 años.

Este presunto agresor sexual de 47 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, a esperas que un juez de la república defina su situación judicial.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y continuará trabajando de manera articulada con la comunidad y las autoridades competentes para garantizar entornos seguros para nuestros menores.

El alto oficial afirmó: “en lo corrido del año se han capturado 35 presuntos agresores sexuales y se han presentado 207 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.