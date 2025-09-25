Biodiversidad del Cauca: una amplia variedad de especies y ecosistemas por conocer y conservar

Colombia

El Departamento del Cauca es una región privilegiada por contar con una amplia biodiversidad, representada en una gran riqueza de especies y ecosistemas que parecen reunir todo en potencial natural de Colombia en un solo departamento.

Este es, a su vez, una de las zonas más biodiversas en el país más biodiverso del mundo, por unidad de área; pues su variedad de ecosistemas va desde los elevados páramos, hasta las llanuras de manglar, pasando por los ambientes andinos, desérticos y selváticos en el piedemonte amazónico y pacífico, para terminar en Gorgona, una isla semioceánica de exuberante belleza.

El Cauca ha registrado el 58% de las aves, 42% de los mamíferos, 29% de los reptiles, 18% de los anfibios, 23% de las plantas y el 2% de los peces que existen en Colombia, lo que indica que hace falta mucho más esfuerzo para conocer y conservar la biodiversidad nacional.

Asimismo, la biodiversidad provee alimentos, vestimenta, medicinas, materiales de construcción e insumos para una vasta cantidad de industrias, siendo, además, el origen del agua, el aire y el suelo, y ofreciendo los servicios ambientales esenciales para la sobrevivencia humana y su desarrollo cultural.

No obstante, existe un desconocimiento generalizado sobre esta rica oferta natural, la cual se extiende a una limitada gestión para alcanzar su conservación y uso racional.

Además, existen barreras de toda índole que no permiten apreciar el valor intrínseco de conocer, conservar y usar la rica biodiversidad. En ese sentido, las principales causas de la pérdida de biodiversidad son la destrucción de hábitats naturales, desecación de las tierras húmedas, los monocultivos, la deforestación, la contaminación del agua, el suelo y el aire y la introducción de especies exóticas.

De esta manera, sin lugar a dudas, es la biodiversidad el principal motor de desarrollo del Departamento del Cauca, con un amplio registro de especies y con distintos ecosistemas que llenan este territorio de vida.