Avanza proceso para reubicación de comunidad indígena Emberá, en la UPI La Rioja

Colombia

El personero de Bogotá, Andrés Castro, visitó la UPI La Rioja, el lugar en donde se encuentran albergados cerca de 270 indígenas Emberá y aseguró que la comunidad tiene voluntad para su proceso de reubicación.

“Tienen Voluntad. Entienden que hay que darle cumplimiento a un fallo de tutela, que hay unas condiciones de riesgo. Producto de esta mesa estamos en un ejercicio de intermediación para que puedan ser reubicados de la manera más rápida, se elimine el riesgo y se le dé cumplimiento al fallo de acción de tutela”. Detalló el personero.

#BOGOTÁ| El personero Andrés Castro (@andrescastrofr) habló sobre la estrategia que se está implantando para el retorno de aproximadamente 270 indígenas Emberá que aún permanecen en la UPI La Rioja.



El personero también se pronunció sobre las condiciones que pide la comunidad para ser reubicados y también sobre el estado en el que se encuentran.

“Hay un problema claro con el tema de alimentación, donde ellos están manifestando que se requiere de manera urgente solucionarlo”. Detalló el personero.

Además, afirmó que la comunidad tiene condiciones que están reclamando en su proceso de reubicación, en donde piden estar en un espacio colectivo y no se les separe.

Entre tanto, el personero Castro aclaró que aún no hay una fecha exacta de cuándo se hará la reubicación, pero que lo ideal, es que sea lo más pronto posible ya que el lugar en donde están viviendo, que es La UPI La Rioja, presenta graves problemas de infraestructura.

Finalmente y tras los recientes rumores que decían que, los indígenas que ya habían retornado a sus territorios, pensaban volver a distintas partes de la ciudad, La Personería dijo que “Lo único que han comentado es la presencia de grupos armados en el territorio que los ponen en una condición de riesgo, pero respecto a retornos no hubo ningún comentario”.