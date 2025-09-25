Política

Alianza por la Democracia: La nueva coalición para que la ciudadanía acompañe las elecciones en 2026

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, fue presentada la Alianza por la Democracia, una coalición que busca que la ciudadanía participe activamente en medio de un contexto marcado por la polarización, la violencia y la desinformación

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Más de 39 millones de colombianos están llamados a votar en 2026, bajo este contexto en Bogotá fue presentada la Alianza por la Democracia, una coalición conformada por más de 30 organizaciones sociales, culturales y académicas que decidieron unirse para acompañar de manera independiente las elecciones de 2026. La iniciativa busca reconectar a la ciudadanía con la democracia en medio de un contexto marcado por la polarización, la violencia y la desinformación.

La Alianza reúne a entidades con trayectoria en libertad de prensa, educación cívica, construcción de paz, liderazgo territorial y movilización ciudadana. Según sus promotores, no se trata de un proyecto partidista ni electoral, sino de una unión que pretende defender principios comunes y generar consensos sobre lo que une a la sociedad civil.

¿Cuales son sus ejes de trabajo?

La agenda de la Alianza se estructura en cuatro líneas principales:

Fortalecer el Estado Social de Derecho.

• Promover mensajes de esperanza frente a la desinformación.

• Impulsar la transparencia electoral.

• Construir consensos ciudadanos alrededor de una visión compartida de país.

¿Que proyecciones tienen a futuro?

Aunque su primera misión será acompañar de manera independiente el proceso electoral de 2026 mediante observación y veeduría ciudadana, la Alianza plantea una proyección de largo plazo. Su meta es consolidar un movimiento amplio que demuestre que la sociedad civil puede unirse para proteger la democracia y garantizar el derecho de todos los colombianos a decidir su futuro en libertad.

“Un único propósito: fortalecer la democracia”

“La democracia enfrenta muchos retos como la violencia, la desinformación y la polarización. En medio de este contexto, más de 30 organizaciones de la sociedad civil nos unimos con un único propósito: fortalecer la democracia”, señalo Diana Dajer, Gerente de la Fundación

