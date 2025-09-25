Admiten demanda que busca tumbar a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

JUSTICIA

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad electoral presentada por Jaime de Jesús Barreto Barrios en contra la elección de Carlos Ernesto Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional para el período 2025-2033.

La demanda busca anular la elección de Camargo Assis como magistrado, argumentando posibles irregularidades en el proceso.

Entre los argumentos del demandante, se alega una posible violación a la paridad de género en esta alta corporación. Se vulneró la Ley de Cuotas «581/00», en tanto, esta impone como obligación que, un mínimo del 30% de los cargos de máximo nivel decisorio, son ocupados por mujeres.

“La Sala quedó conformada por nueve (9) magistrados, específicamente, seis (6) hombres y tres (3) mujeres, situación que, a su juicio, «evidenció una sobrerrepresentación masculina del 66,6% frente a un 33,3% de representación femenina»“, indica la demanda.

Otras demandas en contra de la elección de Camargo

En total son 8 demandas las que han llegado a la corporación y que aseguran que más de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para votar la terna entre la que el Senado eligió al magistrado de la Corte Constitucional.

El principal argumento, que se comparte en todas las demandas, es que familiares y allegados de estos magistrados fueron nombrados por Camargo cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo.

En concreto las demandas indican que se violaron principios como la igualdad e imparcialidad.

“La Corte Suprema impidió que la sociedad, los medios de comunicación y el propio Senado de la República realizaran un escrutinio público informado sobre la idoneidad y legitimidad de la terna. El Senado procedió a votar bajo la presunción de que la terna había sido conformada de manera regular, cuando en realidad era el producto de un proceso viciado. Se le negó la información crucial que le habría permitido cuestionar la validez de la postulación del señor Camargo Assis”, dice una de las demandas.

En el Consejo de Estado un magistrado se declaró impedido

En el Consejo de Estado, corporación a donde están llegando las demandas contra Camargo, el magistrado Omar Joaquín Barreto de la Sección Quinta se declaró impedido.

El principal motivo de Barreto fue su estrecha relación de amistad con el actual magistrado de la Corte Constitucional, cuyo nombramiento está siendo cuestionado.

“Considero que en este caso se configura la referida causal en atención a que, desde hace más de 20 años me une una amistad íntima y entrañable con el doctor Carlos Ernesto Camargo Assis, tiempo durante el cual hemos compartido espacios familiares, personales y profesionales, así como de apoyo, solidaridad y confianza. Resalto que esta cercanía es bien conocida en mis círculos sociales y profesionales“, indicó el magistrado.