Administración Trump recontrata cientos de empleados despedidos por DOGE de Elon Musk

La administración Trump reincorpora a empleados federales despedidos por Elon Musk a principios de año. Cientos de empleados de la Administración de Servicios Generales, la agencia que gestiona edificios gubernamentales, han recibido una solicitud para reintegrarse a sus labores, siete meses después de haber sido despedidos por el Departamento de Eficiencia DOGE dirigido por Elon Musk.

Estos trabajadores tienen hasta el final de esta semana para aceptar o rechazar la reincorporación. Quienes lo hagan deberán volver a sus funciones el 6 de octubre, de acuerdo con una carta adquirida por la agencia AP.

La mayoría de los empleados despedidos recibieron hasta seis meses de salario tras su salida, por lo que ahora esta recontratación es vista por los críticos como unas vacaciones pagadas de más de medio año. Los demócratas cuestionan que las medidas no solo no generaron ahorros, sino que han causado desorden administrativo.

Esta no es la única agencia que busca recuperar personal. El IRS, el encargado de la recaudación de impuestos, el Departamento de Trabajo y el de Parques Nacionales también han reincorporado a empleados que habían sido despedidos, e incluso a quienes habían aceptado indemnizaciones.

En total, más de 201.000 empleados federales han renunciado desde que Trump asumió el cargo en enero, según la Alianza para el Servicio Público. Para la oposición del presidente Donald Trump, los recortes fueron un fracaso, costosos, caóticos y afirman que debilitaron los servicios de los que dependen los contribuyentes estadounidenses.

En su sitio web, DOGE afirma, con sus recortes masivos, haber alcanzado un ahorro aproximado de $206.000 millones de dólares, lo que equivale a unos $1.279 dólares por contribuyente. Sin embargo, medios estadounidenses que han investigado dichas cifras y afirman que los informes de la entidad sobre sus iniciativas de reducción de gastos contienen discrepancias.