¿Puede el nuevo partido de Elon Musk quitarle espacio a los demócratas y republicanos en EE.UU?

Expectativa en los Estados Unidos tras el anuncio de Elon Musk de fundar un tercer partido político en el país llamado “Partido América”, pero ¿Puede sobrevivir esta intención y quitarle espacio a los demócratas o republicanos?

La respuesta es no, no es tan fácil que el nuevo “Partido América” que propone el multimillonario Elon Musk, y exfuncionario de la Casa Blanca, tenga éxito más allá de las redes sociales. Y no es solo un tema burocrático y los estrictos requerimientos de la Comisión Federal Electoral sino por la realidad política del país.

Aunque cada vez más votantes han rechazado tanto las acciones de los demócratas como los republicanos, y existen más votantes independientes en la contienda, la historia indica que los terceros países en Estados Unidos fracasan.

Elon Musk anunció la creación del partido América tras su desacuerdo con el proyecto de ley de política recién promulgado llamada the Big Beautiful Party, esto en gran medida porque se espera que añada 3,3 billones de dólares a la deuda nacional.

“Cuando se trata de llevar a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia”, afirmó Musk.

No está claro, si este tercer partido de Musk ya inició los trámites legales para ser una realidad o simplemente es una intención o como muchos analistas lo califican de una pataleta del multimillonario. Lo cierto es que el camino es largo, ese partido deberá sobrevivir a las reglas no solo nacionales sino estatales y las leyes locales que pueden usarse para frenar ese partido en tribunales.

En muchos estados, calificar para aparecer en la boleta electoral como candidato de un tercer partido es difícil y costoso.

El propio Donald Trump recientemente ridiculizó la idea, y aseguró que “el sistema no parece estar diseñado para terceros. Si algo sirven los terceros es la disrupción y el caos absoluto”.

¿Cuáles son los otros “terceros partidos” en EE.UU.?

En Estados Unidos ya existen “terceros partidos” registrados de alcance nacional, como el Partido Verde, el Libertario y, el más reciente, Forward Party.

El millonario tejano Ross Perot fundó el Partido Reformista para las elecciones de 1992, algunos críticos aseguran que le quitó votos republicanos al entonces presidente George Bush padre quien no logró la reelección ante Bill Clinton.

En 2000, Ralph Nader fue la alternativa por el Partido Verde, críticos lo señalan de haber facilitado la derrota del entonces vicepresidente de Clinton, Al Gore, quien corría por la Casa Blanca ante el republicano George W. Bush.

Lo cierto es que al sector financiero fue el primero en rechazar de forma silenciosa la idea de Musk, las acciones de Tesla se desplomaron hasta un 7,6% esta semana después del anuncio del Partido América