Acuacar ejecutó obras de refuerzo para mejorar la presión y continuidad del agua potable en Bayunca

Cartagena

Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, Aguas de Cartagena ejecutó obras de refuerzo en la red de agua potable del corregimiento de Bayunca, logrando mejorar la presión del suministro y garantizar un servicio más estable para cerca de 5.000 usuarios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto contempló la ampliación de la tubería antes del macromedidor y la instalación de una nueva derivación desde una línea matriz, lo que permitió incrementar el caudal disponible en la red.

Además, se realizaron empalmes de tuberías y trabajos de reconstrucción de andenes y pavimento, asegurando no solo la mejora del servicio de agua potable, sino también la recuperación adecuada del espacio público intervenido.

Gracias a estas acciones, las zonas más alejadas del corregimiento ahora cuentan con una mejor presión, que permite una mayor continuidad en el suministro, incluso en los horarios de mayor consumo.

Este tipo de intervenciones reflejan el compromiso de Aguas de Cartagena con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en su área de cobertura, mediante obras que generan un impacto directo y positivo en la calidad de vida de las comunidades.