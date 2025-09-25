15 años de cárcel para hombre que intentó asesinar a su pareja mientras dormía en Cartagena

Cartagena

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de conocimiento condenara a 15 años, 7 meses y 15 días de prisión a un hombre quien, tras la suscripción de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, admitió su responsabilidad en el intento de asesinato de su compañera sentimental. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 24 de diciembre en el barrio Bruselas de Cartagena.

Un fiscal de la Unidad de Vida demostró que el ahora sentenciado aprovechó que su mujer, de 40 años, dormía para herirla en varias oportunidades con un arma cortopunzante. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron estabilizarla.

Uniformados de la Policía Nacional fueron alertados sobre lo sucedido logrando capturar al señalado agresor. Por estos hechos, el procesado fue imputado por autoría en el delito de tentativa de feminicidio agravado.

El sentenciado, de 37 años, también fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas un término igual a la pena privativa de la libertad impuesta. La sentencia se encuentra ejecutoriada.