127 nuevos profesionales tomaron grado en Unibac: rectora destacó su calidad académica

Caminos para transformar realidades, sensibilizar corazones y fortalecer la identidad cultural de nuestra región son los que representan los 127 nuevos profesionales que hoy tomaron grado en Unibac, a quienes la Rectora Sacra Náder llamó “embajadores de la cultura, la creatividad y la innovación”.

En el salón Pierre Daguet de Unibac se cumplió la ceremonia de graduación de la promoción 39ª de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, que marca el cierre del más importante ciclo académico para 127 jóvenes: 12 en Artes Escénicas, 15 en Artes Plásticas, 32 en Comunicación Audiovisual, 28 en Diseño Gráfico,, 19 en Diseño Industrial y 21 en música.

También se distinguieron los mejores promedios académicos en cada programa profesional, así como nueve tesis laureadas y ocho meritorias.

Sacra Náder, al presidir la ceremonia, expresó que “en nombre de Unibac les digo con orgullo: estamos seguros de que seguirán engrandeciendo nuestra institución universitaria y dejando huella en cada escenario, cada galería, empresa, medio de comunicación, sala de conciertos o comunidad donde se desempeñen”.

La Rectora les recordó que no existen límites cuando se trabaja con convicción y amor por lo que se hace. “La música que interpretan, las obras que crean, los diseños que proyectan, las puestas en escena que conmueven, y las narrativas audiovisuales que construyen, serán grandes desafíos en su papel como creadores profesionales es vital”. Y puntualizó: “La creatividad es también una forma de resistencia, de esperanza y de futuro”.