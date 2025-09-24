Soldado del Ejército salvó a ciclista herido durante ruta deportiva en Caquetá

Colombia

Una jornada deportiva en el departamento del Caquetá se convirtió en ejemplo de solidaridad cuando un enfermero de combate del Batallón de Infantería N.°34 “Juanambú”, brindó atención de emergencia a un ciclista que sufrió un accidente durante una ruta entre Florencia y la inspección de Yurayaco.

Según informó la unidad militar, el participante perdió el control de su bicicleta y cayó al piso, presentando lesiones que le impedían continuar.

La reacción del soldado permitió estabilizar al deportista en el lugar de los hechos, aplicar los primeros auxilios y coordinar el traslado a un centro médico, evitando así complicaciones mayores.

El ciclista, posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, y se recupera de manera satisfactoria.

El Ejército afirmó que esta actuación demuestra que la misión de sus hombres va más allá de las operaciones de seguridad y defensa.

“Nuestros soldados están formados para proteger la vida en cualquier circunstancia, ya sea en medio de un combate o durante una actividad comunitaria. Su vocación de servicio es permanente”.

Este tipo de acciones, resaltó la Décima Segunda Brigada, reflejan el compromiso de los uniformados con el servicio en los territorio y la asistencia humanitaria, pues no debe ser solo una ayuda de defensa en seguridad.

“Cada vez que un soldado auxilia a un ciudadano, reafirmamos que la esencia de nuestra labor es proteger y servir a la población civil”, puntualizó la unidad.