Sogamoso, líder fiscal en Colombia en 2024

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024, herramienta que mide la sostenibilidad y eficiencia de la gestión fiscal de los municipios del país. El promedio nacional se ubicó en 55,86 puntos sobre 100, con una disminución de 1,7 puntos frente a 2023 debido a una mayor dependencia de las transferencias de la Nación, la no ejecución de recursos y la reducción en la inversión de capital fijo.

Ampliar

Dentro del ranking por tipologías, Sogamoso, en Boyacá, fue destacado como el municipio con mejor desempeño en la categoría de Centros de Aglomeración, ubicándose junto a Bogotá y Barranquilla en sus respectivos grupos. El alcalde, Mauricio Barón, explicó que este resultado «...es la materialización de uno de nuestros proyectos, que era el fortalecimiento institucional...», y resaltó que se trata de un reconocimiento a la eficiencia y autonomía fiscal alcanzada en la vigencia 2024.

Barón precisó que el municipio implementó estrategias como la reforma al Estatuto de Rentas, una incorporación catastral y la reducción de cartera, lo que permitió aumentar el recaudo, disminuir deudas y generar nuevos recursos. «...El resultado es un municipio financieramente más estable, más sólido y eso se ve representado en la ejecución de obras, en proyectos y en la posibilidad de cofinanciación de iniciativas del orden nacional...», señaló el mandatario, destacando que las finanzas de Sogamoso fueron calificadas entre las más sólidas del país