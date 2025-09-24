Policía capturó a hombre con un carro cargado con marihuana en Bolívar: su actitud lo delató

Cartagena

Gracias a la intensificación de operativos por parte de la Policía Nacional en Bolívar, se logró la incautación de un cargamento de marihuana tipo creepy, valorado en 37 millones de pesos, en el puesto de prevención vial de San Jacinto-Bolívar.

Precisamente, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron un automóvil para una inspección. El nerviosismo mostrado por el conductor generó sospechas, lo que condujo a una revisión minuciosa del vehículo.

Al inspeccionar el automotor, los uniformados hallaron 4 costales que contenían 356 paquetes rectangulares de marihuana tipo creepy. El alijo incautado asciende a un valor aproximado de más de 37 millones de pesos”.

El conductor fue capturado y el vehículo incautado, quedando ambos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Información de inteligencia indican que la droga fue enviada por organizaciones multicrimen desde el departamento del Cauca con destino a Cartagena, con el propósito de abastecer los puntos de venta en la ciudad.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “Estamos estrechando el cerco contra los delincuentes que buscan evadir los controles policiales. Continuamos trabajando en conjunto con los demás organismos de seguridad del Estado para erradicar este flagelo y llevar ante la justicia a quienes se dediquen a la distribución de estas drogas”.