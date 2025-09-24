Petro acató fallo del Consejo de Estado: “Pido mantener confrontación sin afectar la justicia”

A pesar de que primero puntualizó en que no estaba de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro acató el fallo en el que el Alto Tribunal le ordenó eliminar un mensaje en su cuenta X en el que hablaba sobre Bruce Mac Master.

Se trata de una publicación en la que Petro atribuyó a “la Andi de Bruce Mac Master”, la intención de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y de “defender el esclavismo”.

Por lo cual, el alto Tribunal determinó que estas afirmaciones “no solo la aludieron de manera directa, sino que incorporaron afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política”.

¿Qué respondió el presidente Petro?

El mandatario cuestionó la decisión del Consejo de Estado, y reiteró en que es Bruce Mac Máster quien ha expresado una “férrea oposición” por las reformas promovidas y ha creado un “foro público” para reprocharlo.

Sin embargo, el mandatario eliminó la publicación y reiteró en que en su publicación no acusó al presidente de la Andi de “incurrir en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal”.

“Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilice un recurso lingüístico, propio del discurso político. Esta figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02”.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la confrontación en los escenarios propicios, pero evitando una congestión en la justicia.