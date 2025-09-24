Pasto recibe a América de Cali en partido reprogramado por fecha 3 en Liga Colombiana

Deportivo Pasto y América de Cali se enfrentarán en el estadio Departamental La Libertad en Pasto, por la fecha 3 de la Liga Colombiana, que fue reprogramada en su momento por los compromisos en Copa Sudamericana del conjunto escarlata.

En la previa de este duelo se prevé que ambos equipos salten a la cancha con la ambición de quedarse con los tres puntos. Se encuentran coleros en la tabla, ambos con 10 unidades y se aferran a las posibilidades matemáticas de poder ingresar al grupo de los ocho.

¿Cómo llegan Pasto y América?

Los dirigidos por el técnico Camilo Ayala están en la decimonovena posición con solo 10 unidades de 33 puntos posibles, resultado de cinco derrotas, cuatro empates y solo dos triunfos.

En la jornada anterior igualaron 1-1 ante Independiente Santa Fe, el vigente campeón del torneo. Pasto marcó primero al minuto 48′ con anotación de Yashon Valois y se hicieron fuertes hasta el 88′ en que los leones lograron el gol para el empate.

Por su parte, América de Cali llega a este duelo tras regresar al triunfo, llevaba ocho fechas sin poder ganar, se impusieron en su casa 2-1 ante Once Caldas, que estuvo en la capital del Valle del Cauca con una nómina alternativa por su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el equipo de David González es último del campeonato y con los mismos 10 puntos. El último compromiso jugado entre estos dos equipos fue el 8 de febrero de 2025, con empate 1-1 en el Pascual Guerrero.

Fecha, hora y como Seguir

El partido entre Deportivo Pasto y América de Cali se jugará el miércoles 24 de septiembre, en la capital nariñense, a partir de las 8:00 pm (hora colombiana). El compromiso se podrá seguir a través del minuto a minuto de Caracol Radio.