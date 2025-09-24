“Le exijo respeto, de cualquier matojo le puede salir un conejo señor ministro”: Saade a Benedetti

Alfredo Saade. (Colprensa - Cristian Bayona). En la foto: Alfredo Saade. / Cristian Bayona

No paran los desencuentros entre Alfredo Saade y Armando Benedetti, esta vez el motivo fue el reclamo del precandidato presidencial por falta de medidas de protección para su candidatura.

Alfredo Saade denunció ausencia de garantías de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, y falta de vehículos para su esquema, pues contó que le tocó tomar un taxi porque no tenía como transportarse.

“No nos están prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia del Pacto Histórico”.

Frente a esto, el ministro Armando Benedetti señaló que Saade pedía vehículos como si fuera una agencia de carros. Además, en tono burlesco le dijo que “si quiere le pido un Uber”.

¿Qué respondió Saade sobre esto?

“Me preocupa su celeridad, su celeridad puede estar afectando las decisiones en el Ministerio del Interior”, así le respondió Saade a las declaraciones de Benedetti, pidiéndole y exigiéndole respeto por los candidatos a la Presidencia de la República.

“No somos ningunos pendejos como usted nos trata, su responsabilidad es prestarnos la seguridad y si le quedó grande, renuncie al cargo”.

El precandidato por el Pacto Histórico le recordó el asesinato de Miguel Uribe, y le puntualizó que “no queremos que la sangre empieza a correr en Colombia”.