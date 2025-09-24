Incautan en Ibagué cargamento de marihuana avaluado en más de $100 millones

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué logró la con la captura de un hombre conocido con el alias de ´el transportador´ y la incautación de más de 140 kilos de marihuana en el sector de Coello Cocora.

Uniformados de la Policía Metropolitana a la altura del kilómetro 76, vereda Morrochusco, realizaron el pare a un vehículo Mazda 323 de color blanco, que, a pesar de su intento por evadir el control, fue detenido.

“En el interior del automotor se encontraron 22 paquetes de diferentes tamaños, envueltos en plástico negro, que contenían marihuana, con un peso aproximado de 140 kilogramos, sustancia avaluada en más de $111 millones, así como dos dispositivos móviles”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía de Ibagué.

La investigación indica que alias ´el transportador´, había cargado la droga en el departamento del Valle del Cauca, y tenía como destino la ciudad de Ibagué. Los tiquetes de pago en los diferentes peajes hacen parte de la investigación.

“El delito de tráfico de estupefacientes en cualquiera de los niveles de la cadena delictiva, se debe atacar con toda la capacidad institucional que podamos desplegar. Este flagelo es transversal a otros delitos y he ay la importancia de incautar y capturar. Este año, ya son más de 314 kilos de sustancias ilícitas que hemos logrado sacar de las calles y evitar que sigan contaminando a la ciudad””, puntualizó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, manifestó;

El capturado, la sustancia incautada, los equipos móviles y el vehículo incautado, fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía.