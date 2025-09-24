Estos son los cortes de energía entre el 25 y 28 de septiembre en Bolívar: conozca zonas afectadas
Afinia realizará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica
Cartagena
El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 25 y 28 de septiembre, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.
Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:
Jueves 25 de septiembre
Circuito Bayunca 3
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena sector Arroyo de Piedra.
Circuito Mompox 5
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en San Sebastián (Magdalena): Cascajillos, El Carmen, Alfonso López, El Laguito, San Martin, zona rural: San José de Chimila, Macaronte, Guásimo, El Tocoy, El 2 San Sebastián.
Circuito Zambrano 3
Horario: 7:35 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Córdoba (Bolívar): vía Córdoba - San Andrés, vía San Andrés - Santa Lucia, vía Santa Lucia - Tacamochito, vía Tacamochito - Tacamocho, Casco Urbano: San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho y sectores aledaños.
Circuito Chambacú 7
Horario: 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 1:40 p.m. a 2:10 p.m.
Interrupción del servicio en Cartagena Plaza Las Mercedes frente al Teatro Heredia, Calle Don Sancho, Edificio Franco C.F., Calle De La Mantilla, Calle De La Iglesia, Casa España, Calle De La Mantilla, Calle Santo Domingo, Edificio Aguamarina, Calle Del Cuartel Tecnar, S/E E, Antigua Universidad Tadeo Lozano, Cuartel Del Fijo, Calle Estanco Del Aguardiente, La Carbonera y Centro.
Circuito Chambacú 7
Horario: 6:00 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena Calle del Cuartel con 36, Centro Histórico.
Viernes 26 de septiembre
Circuito Gambote 4
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Mahates – Mandinga: sectores rulares: Mandinga y San Cayetano, sectores aledaños a la vía entre Malagana -Mandinga y San Cayetano, Agropecuaria Galaxia. Finca: Villa Angela, Acueducto Mandinga Máchate, San Diego, El Guayabal, Bafin, Villa Sandra, La Bortola, La Esperanza, Paraíso y sectores aledaños.
Circuito Pinillos
Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio en Magangué - Achí sectores rurales de Tolú, Coyongal, Las Brisas Playa De Las Flores, Mantequera, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo y Tres Cruces.
Circuito San Estanislao 1
Horario: 5:50 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Soplaviento, San Estanislao: San José Puerto Arenal, callejón Del Santo, San José, Puerto Del Dique, Maracaná, Sector Playas, La Arenita, La Victoria, Ciudadela 2000, El Cañito, La Manga, Villa Esperanza, Zarabanda, El Silencio y Centro.
Circuito Talaigua Nuevo 2
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cicuco (Bolívar): Caño Hondo, Punta de Cartagena.
Sábado 27 de septiembre
Circuito Bayunca 2
Horario: 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en Santa Catalina: Colorado Viejo, Pueblo Nuevo, Loma Arena, Galerazamba, Loma Arena, zona rural de Cartagena: Arroyo Grande.
Circuito El Carmen 1
Horario: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio en El Carmen de Bolívar: San Rafael, fincas: San Rafael, Avícola La Palmera, La Andrés, Represa Uchi Martelo, La India, sectores vía Zambrano El Carmen Km 25 y sectores aledaños.
Domingo 28 de septiembre
Circuito Chambacú 7
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena carrera 5 calle 38, barrio Centro.
Circuito La Marina 1
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena, Boca Grande sectores: calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 Edificio Montelíbano.
Circuito La Marina 2
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena barrio Bocagrande sectores: Avenida San Martin, carrera 2 con calle 12, Hotel La Naval, calle 14 con carrera 1, Edificio Condesa, Estación de Bomberos El Limbo y Hospital Naval, Cai.
Circuito La Marina 5
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena calle 10 con carrera 2, barrio Boca Grande.
Circuito Bocagrande 8
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena sectores: Atlantic, Restaurante Broaster Chichen, El Concord, almacén Spring Step, Gino Pascally, Car Duga´N, Edificio Panorama, Hotel Hampton, Edificio Escape Plaza, Edificio Nautilus, Congeladores Farah Av. San Martin, Hotel Millenum, Edificio Los Delfines, Hotel Charlotte, Edificio Kanoa, Carrera 2 Con Calle 8, Carrera 2 Con Calle 9, Carrera 2 Con Calle 7, y sectores aledaños a Los Edificios Y Restaurantes.
Circuito Bocagrande 9
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena carrera 4 y carrera entre las calle7 y la calle 11 Bocagrande.
Circuito Bocagrande 4
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena Base Naval Boca Grande.
Circuito Manzanillo 4
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Tierra Baja y La Boquilla.
Circuito Manzanillo 3
Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio en Cartagena: Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey y sector Infantería de Marina.