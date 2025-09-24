En alerta dos municipios de Boyacá y uno de Casanare por represamiento parcial en el río Upía

Monitorean represamiento parcial en el río Upía, en límites de Páez y San Luis de Gaceno

San Luis de Gaceno

En las últimas horas fue identificado un represamiento parcial en el río Upía, a la altura de la vereda Mochileros, jurisdicción del municipio de Páez, Boyacá. La situación mantiene en alerta preventiva a las autoridades locales y departamentales, aunque no representa, por ahora, un riesgo mayor para las comunidades cercanas.

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, confirmó que el fenómeno es monitoreado de manera constante y aclaró que no existe un taponamiento total del cauce.

“El represamiento que se registra en la vereda Mochileros es parcial, no total, y el mismo caudal del río está generando un lavado natural que impide un taponamiento completo. Por la distancia con nuestro territorio y con el municipio de Villanueva, podemos decirle a la comunidad que este evento no representa en este momento un riesgo significativo para San Luis de Gaceno”, indicó el mandatario.

El alcalde agregó que, aunque las lluvias han disminuido en los últimos días, la situación sigue siendo vigilada debido a la caída de material sobre el afluente, lo que podría derivar en emergencias aguas abajo.

“Si las lluvias continúan el panorama se agrava, pero actualmente el clima ha mejorado, por lo que hasta el momento no existe riesgo de una creciente súbita. Sin embargo, trabajamos en prevención porque la remoción de tierra persiste”, explicó el alcalde.

Las oficinas de gestión del riesgo de Sabana Larga, Campohermoso, Páez y San Luis de Gaceno mantienen vigilancia permanente sobre el río Upía y coordinan acciones preventivas con la Gobernación de Boyacá y los comités municipales de riesgo.

De acuerdo con las autoridades, las comunidades más cercanas a la zona de influencia, como los caseríos de Sabana y de San Luis de Gaceno, serían las más vulnerables en caso de una creciente súbita.

