Destituyen e inhabilitan a exregistrador del municipio de Albán en Nariño

Albán - Nariño

A través de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, en fallo de primera instancia sancionó con destitución e inhabilidad de 18 años al exregistrador municipal de Albán, Nariño, Jefferson Silva González, por el uso indebido del software de Registro Civil que estaba asignado a su sede. “Por quebrantar con su conducta el principio de moralidad, la Procuraduría calificó las faltas en que incurrió Silva González como gravísimas cometidas a título de dolo”.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca confirmó que “entre 2019 y 2021 el funcionario ingresó datos de seriales de registros civiles de nacimiento con información fraudulenta en la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC)”.

Así mismo el ente de control encontró al disciplinado responsable de otro cargo al asegurar que le dio mal uso a bienes del Estado, “los cuales se le habían confiado con ocasión de sus funciones, con lo que desconoció las políticas de seguridad de la información al registrar información distinta en los medios digitales con respecto a la que estaba disponible de manera física”.

Entre las acciones identificadas en la fraudulenta actuación del registrador, en su neonato, se detectó que intervino en el proceso de postgrabación de registros civiles de nacimiento, “con lo que indujo a los servidores que integran al grupo de validación e individualización de la Dirección Nacional de Identificación para que se expidieran tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía ilegales”, explica la Procuraduría