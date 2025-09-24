Costa Rica cierra su espacio aéreo por una falla en los radares del aeropuerto de Alajuela

Costa Rica cerró su espacio aéreo por una falla en los sistemas de radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) en Alajuela, a 20 kilómetros de la capital, San José.

Esta eventualidad se presentó sobre las cinco de la mañana del miércoles 24 de septiembre y también afectó al otro terminal aéreo internacional de la nación: el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós de Liberia.

Todos los vuelos de llegada y salida al país centroamericano fueron suspendidos de forma temporal.

¿Qué ocasionó la falla en los radares del aeropuerto costarricense?

La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica indicó que el inconveniente en los sistemas de radar del AIJS se debió a una falla eléctrica. Eso obligó a la “suspensión temporal de las operaciones en el espacio aéreo del país”.

Los equipos técnicos trabajan con las autoridades de Aviación Civil para restablecer el servicio lo antes posible. Se estima que se retomen las operaciones sobre el mediodía (hora local), después de una mañana en la que se paralizó el tráfico aéreo en Costa Rica, como puede evidenciarse en el sitio de rastreo de aviones en tiempo real, Flightradar 24, que muestra cómo únicamente hay dos aviones estacionados en el AIJS.

Justamente, en su cuenta de X, Flightradar 24 informó que “el espacio aéreo costarricense no estará disponible por debajo de los 19.000 pies”. Los pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones por la falla eléctrica en el equipo de control del tráfico aéreo, un suceso que recuerda a la oleada de cancelaciones de vuelos en Europa que, sin embargo, tuvo otro motivo de origen.

¿Qué sucede con el tráfico aéreo en Europa?

El Aeropuerto de Bruselas sufrió un ciberataque el viernes pasado. Los aeródromos de otras ciudades como Berlín, Londres y Dublín también registraron problemas similares en los últimos días como consecuencia de este hecho.

Desde Bruselas anunciaron la puesta en marcha paulatina de un nuevo sistema de facturación y embarque a partir del lunes 29 de septiembre para evitar esta clase de ataques y sus consecuencias posteriores como las cancelaciones de alrededor de un 10% de los vuelos en Bélgica.

Según un comunicado de las autoridades aeroportuarias, el objetivo de este sistema consiste en reanudar la operaciones “con normalidad lo antes posible” ya que Collins, el proveedor estadounidense de servicios externos encargado de estas tareas, “no puede confirmar que los sistemas afectados por el ciberataque puedan restaurarse”.

El instrumento requiere nuevos servidores y 500 nuevas estaciones de trabajo. Se espera que, a partir del lunes, las aerolíneas puedan conectarse de manera paulatina, aunque normalmente el sistema suele llevar semanas de preparación. El aeropuerto de Bruselas adelanta la puesta en marcha de esta herramienta, inicialmente prevista para noviembre.

Entretanto, en Reino Unido, un hombre de unos 40 años fue detenido tras el ciberataque. Es sospechoso de infringir la ley británica sobre informática y ciberdelitos. Sin embargo, tras ser arrestado en el sur de Inglaterra, fue puesto en libertad bajo fianza, indicó la Agencia Británica de Lucha contra el Crimen (NCA) en un comunicado.

“Aunque este arresto es un paso positivo, la investigación sobre el incidente apenas comienza y sigue en curso”, precisó Paul Foster, jefe de la unidad nacional de lucha contra el ciberdelito de la NCA.

Cabe agregar que, pese a las interrupciones y de que se ha aplicado un método de facturación manual, el aeropuerto de Bruselas continúa operando más de 500 vuelos al día y transportando a más de 70 mil pasajeros diarios.