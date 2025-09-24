Clemencia tendrá agua potable: Yamil Arana y alcalde Miguel Barrios anuncian solución definitiva

Cartagena

Una de las mayores deudas históricas con los habitantes de Clemencia empieza a saldarse. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, confirmaron que el municipio contará con una solución integral para garantizar el acceso al agua potable, gracias a la construcción de dos pozos profundos con recursos del municipio, el compromiso adquirido de construir una planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y la modernización de la red de distribución.

El gobernador Arana destacó que este será un cambio definitivo en la vida de los clementieros:

“El alcalde tiene un compromiso y es que nos va a entregar dos pozos profundos construidos que garantizarán la cantidad de agua necesaria para abastecer el municipio. Nosotros construiremos la planta de tratamiento y un tanque de almacenamiento para garantizar la calidad del agua y que ésta llegue a sus hogares. Ya Clemencia tiene la solución definitiva para superar el problema del agua y lo vamos a lograr, así como lo estamos haciendo en Santa Rosa, Villanueva, San Estanislao y otras poblaciones del departamento. Antes de culminar nuestro gobierno debe estar funcionando este acueducto”.

Por su parte, el alcalde Miguel Samir Barrios resaltó los avances de la obra y la importancia de esta inversión para el municipio:

“Realizamos una visita técnica al sitio donde se construyen los dos pozos junto con la gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero, y todo marcha muy bien. Faltan algunos estudios que deben avalarse para poder dar la noticia oficial a los habitantes, pero ya estamos invirtiendo más de $1.000 millones en estos pozos, los primeros que construye la administración de Clemencia, un municipio de 30 años. Esperamos que, una vez concluyan las excavaciones, el gobernador dé inicio a los estudios y al proceso para el cambio de tuberías, los tanques elevados y el óptimo funcionamiento del sistema”.

La gerente de Aguas de Bolívar, Eliana Romero, aseguró que el proceso avanza con responsabilidad técnica:

“Desde Aguas de Bolívar venimos a verificar los trabajos que se realizan en el nuevo pozo. Luego evaluaremos la cantidad y la calidad del agua para proyectar los estudios de la nueva planta de tratamiento y del nuevo sistema”.

Con estas obras, Clemencia se suma a los municipios de la Línea y el Norte de Bolívar donde la Gobernación impulsa proyectos de agua potable que buscan garantizar un servicio digno, mejorar la salud pública y asegurar condiciones de vida más justas para todos los ciudadanos.